Ймовірний візит Путіна на Херсонщину та Луганщину: експерт назвав мету показового приїзду диктатора

Президент Росії Володимир Путін начебто відвідав тимчасово захоплені території Херсонщини та Луганщини, про це заявили російські засоби масової пропаганди.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначив, що кремлівський диктатор вчергове прилетів на окуповану територію України з метою переконати росіян в тому, що у РФ в Україні все йде "за планом".

"Красива картинка контрольованої ситуації на тлі паніки в Генштабі російських окупаційних військ, який не може передбачити напрямок контрнаступу ЗСУ та підготується до нього. Так, візит показовий. Показовий тим, що Путіну особисто довелося тягнутися на тимчасово окуповані території для того, щоб вчергове переконувати споживачів інформаційного фаст-фуду про стабільність "СВО". Власне, Путін ще ніколи не був так близько до провалу... Хоча, він з цього провалу і не вибирався ж", - зазначив Коваленко.

Олександр Коваленко також вважає, що Путін не має двійників.

"Це дуже боягузлива людина. Міра його параної зашкалює. І якщо хтось хоче сказати, що це двійник зустрічався з Лапіним, то вчергове з упевненістю повторюся – у Путіна немає двійників. А немає двійників у нього, тому що Путін їх боїться. І не тільки їх. Наприклад 2016 року він пів року не залишав Росію, побоюючись того, що його літак можуть збити "підступні американці". За пів року він відвідав тільки Білорусь, що складно назвати закордоном. 2020-го, як всі пам'ятають, він взагалі сховався на рік у бункері в Ново-Огарьово, побоюючись коронавірусу. До речі, тоді офіційні заходи всі були зведені нанівець, хоча, могли ж використовувати двійників хоч кожен день, чи не так?", - наголосив експерт.

Нагадаємо, Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин запропонував зупинити війну проти України, оскільки, за його словами, "мету спецоперації було досягнуто". Пригожин опублікував статтю, в якій зазначив, що Росія "захопила жирний шматок території України та створила сухопутний коридор до Криму". Він закликав Кремль "закріпитися на тих територіях, які вже є" та "поставити якусь жирну крапку в СВО".

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