Ймовірно, готується до наступу: РФ стягує військову техніку до Запорізької області (відео)

У тимчасово окупованому Маріуполі другий день поспіль фіксують рух військової техніки, яка рухається в бік Запорізької області.

Зокрема, зазначається, ворожа техніка прямує до Бердянська Запорізької області.

Про це повідомляє у телеграм радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Фіксуємо рух техніки на проспекті Металургів. Прямо зараз чергова колона рухається по місту в бік Запорізької області. Другий день поспіль велика активність переміщення", - зазначив він.

Пізніше знову з'явилося повідомлення про рух техніки та озброєння окупантів. Так, о 20:00 помітили:

3 зенітно-ракетних комплексиС-300,

2 ЗРК "Панцир С-1",

1 автівка радіоелектронної боротьби (РЕБ), яка їхала через с.Смирнове в бік с.Куйбишеве (Запорізьк аобласть).

Варто зазначити, за даними Генштабу ЗСУ, російські військові планують відновити наступ на Донбас та Запорізьку область. На думку військового експерта Сергія Грабського, в Росії достатньо людських ресурсів для продовження бойових дій.

Біля Одеси пролунав потужний вибух

Читайте також: