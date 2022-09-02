Ймовірно, готується до наступу: РФ стягує військову техніку до Запорізької області (відео)

У тимчасово окупованому Маріуполі другий день поспіль фіксують рух військової техніки, яка рухається в бік Запорізької області.
Зокрема, зазначається, ворожа техніка прямує до Бердянська Запорізької області.
Про це повідомляє у телеграм радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Фіксуємо рух техніки на проспекті Металургів. Прямо зараз чергова колона рухається по місту в бік Запорізької області. Другий день поспіль велика активність переміщення", - зазначив він.
Пізніше знову з'явилося повідомлення про рух техніки та озброєння окупантів. Так, о 20:00 помітили:
- 3 зенітно-ракетних комплексиС-300,
- 2 ЗРК "Панцир С-1",
- 1 автівка радіоелектронної боротьби (РЕБ), яка їхала через с.Смирнове в бік с.Куйбишеве (Запорізьк аобласть).
Варто зазначити, за даними Генштабу ЗСУ, російські військові планують відновити наступ на Донбас та Запорізьку область. На думку військового експерта Сергія Грабського, в Росії достатньо людських ресурсів для продовження бойових дій.
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