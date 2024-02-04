Ймовірно, уражений SCALP-EG: у Мережі показали, який вигляд має підбитий ЗСУ корабель ЧФ РФ

За даними моніторингової групи, російський коорабель був уражений крилатою ракетою SCALP-EG на суднобудівному заводі "Затока".
Підбитий Україною у листопаді 2023 року російський ракетоносій "Аскольд" Чорноморського флоту у Керчі не ремонтують.
Про це повідомляє моніторингова група "Кримського вітру", публікуючи супутникові фото.
Аналітики опублікували знімки за 2 грудня та 30 січня. Останнє фото свідчить, що немає жодних змін.
За їхніми даними, корвет проєкту 22800 "Каракурт" був уражений крилатою ракетою SCALP-EG на суднобудівному заводі "Затока" в Керчі 4 листопада 2023 року. Судно проходило остаточні випробувальні роботи, але так не встигло взяти участь у бойових діях. Окрім 8 пускових установок для "Калібрів", на його озброєнні стоїть власна система ППО - ЗРК "Панцир-М" та комплекс БПЛА "Орлан-10" для ведення розвідки.
Як пізніше з'ясувало видання Defense Express, ЗСУ вразили "Аскольд" прямим попаданням до його ракетних пускових установок. Внаслідок атаки корабель отримав критичні ушкодження важливих елементів: корвет окупантам доведеться відбудовувати із нуля.
нагадаємо, у лютому цьогороку ексофіцер ВМС Бельгії та нинішній військово-морський аналітик опублікував інфографіку, скільки кораблів втратив Чорноморський флот РФ.
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