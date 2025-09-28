ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
499
Час на прочитання
1 хв

Ймовірно здійснено пуски крилатих ракет: Повітряні сили попереджають про загрозу

Українцям радять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги — у небі можуть перебувати запущені ворогом ракети.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

У Повітряних силах Збройних сил України повідомили про ймовірні пуски крилатих ракет російськими стратегічними бомбардувальниками Ту-95, зафіксовані в районі міста Енгельс.

Українців закликають залишатися в укриттях і уважно стежити за офіційними повідомленнями.

«Слідкуйте за нашими оновленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги», — наголосили у Повітряних силах.

Нагадаємо, саме з району Енгельсу неодноразово здійснювалися пуски ракет по території України, тому під час тривоги необхідно дотримуватися правил безпеки.

Дата публікації
Кількість переглядів
499
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie