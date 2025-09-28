Ймовірно здійснено пуски крилатих ракет: Повітряні сили попереджають про загрозу

Повітряна тривога / © ТСН.ua

У Повітряних силах Збройних сил України повідомили про ймовірні пуски крилатих ракет російськими стратегічними бомбардувальниками Ту-95, зафіксовані в районі міста Енгельс.

Українців закликають залишатися в укриттях і уважно стежити за офіційними повідомленнями.

«Слідкуйте за нашими оновленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги», — наголосили у Повітряних силах.

Нагадаємо, саме з району Енгельсу неодноразово здійснювалися пуски ракет по території України, тому під час тривоги необхідно дотримуватися правил безпеки.