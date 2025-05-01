Ймовірний наступ з Білорусі: чи можливий повтор сценарію 2022 року

Лукашенка втягують у війну проти України / © Associated Press

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Восени 2025 року Росія та Білорусь планують здійснити спільні навчання, які можуть приховувати підготування до нового можливого наступу на Україну з білоруської території.

Військовий аналітик Майкл Кларк припустив, що «росіяни можуть почати наступ на півночі», пише Skynews.

Однак, на його думку, дуже малоймовірно, що білоруські війська самі вступлять у бій.

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«Аргумент полягає в тому, що росіяни мають там 65-70 тисяч військовослужбовців, але зазвичай у них там досить багато військ. Наразі погода сприяє нападу звідти», — сказав він, але додав, що особисто не бачить, що там щось грандіозне відбувається.

Водночас він нагадав, що останні великі спільні навчання Білорусі та Росії, відомі як «Захід-2021», відбулися за шість місяців до вторгнення Росії до України 2022 року.

Нагадаємо, останнім часом ситуація на білорусько-українському кордоні залишається напружено. Це викликає тривогу щодо загрози повторного наступу на Київ, або на Волинський та Поліський напрямки.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що наступ 2022 року може повторитися. Восени на території Білорусі Росія розпочнуться масштабні навчання «Захід–2025». Вони можуть слугувати прикриттям для створення нового ударного угруповання.

Полковник ЗСУ в запасі Роман Світан припустив, що сьогодні не та ситуація, яка була 2022 року. Тим більш, що українські війська підготувались навіть до найгіршого розвитку подій.

Аналітики розвiдки Великої Британiї вважають, що Росiя наразі не має необхідної чисельності додаткових вiйськ в Бiлорусi, щоб повторно напасти на Україну, а активність білоруської армії та російських мобілізованих спрямована на відтягування сил ЗСУ з більш важливих напрямків на сході та півдні.

За оцінками військових експертів, ресурс, який необхідно сконцентрувати Росії у Білорусі для створення загроз Україні в рамках повномасштабного вторгнення, повинен складати не менше 40 батальйонно-тактичних груп (БТГр) чисельністю близько 24-28 тисяч бійців.