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- Війна
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Ймовірний удар "Орешніком" з боку РФ: Буданов пояснив, чи варто перейматися
Буданов заявив, що ГУР обов’язково попередить про ймовірний удар ракетою «Орешнік», якщо він готуватиметься.
Українська розвідка завжди попередить, якщо Росія готуватиме удар ракетою «Орешнік».
Про це заявив журналістам керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, перердає «24 канал».
«Ви ж бачили, що від ГУР МО не було жодної інформації. Заспокойтеся, коли щось відбувається, ви завжди, на жаль, від нас бачите попередження», — зазначив керівник ГУР.
Раніше російські пропагандисти заявили про наказ Путіна щодо удару «Орешніком» по Києву як відповідь на потенційні атаки ЗСУ в Москві.
Своєю чергою аналітики назвали важливі передвісники можливого удару «Орешніком» по Києву.