Ймовірний удар "Орешніком" з боку РФ: Буданов пояснив, чи варто перейматися

Путін вкотре погрожує Україні «Орешніком» / © ТСН

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Українська розвідка завжди попередить, якщо Росія готуватиме удар ракетою «Орешнік».

Про це заявив журналістам керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, перердає «24 канал».

«Ви ж бачили, що від ГУР МО не було жодної інформації. Заспокойтеся, коли щось відбувається, ви завжди, на жаль, від нас бачите попередження», — зазначив керівник ГУР.

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Раніше російські пропагандисти заявили про наказ Путіна щодо удару «Орешніком» по Києву як відповідь на потенційні атаки ЗСУ в Москві.

Своєю чергою аналітики назвали важливі передвісники можливого удару «Орешніком» по Києву.