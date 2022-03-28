Його 10-річний син загинув, дружині загрожує ампутація ноги: родина ультрамарафонця потрапила під артобстріл

Його 10-річний син загинув, дружині загрожує ампутація ноги: родина ультрамарафонця потрапила під артобстріл

Чернігівський ультрамарафонець із ДЦП Максим Ус втратив сина, а дружина потребує евакуації.

Чернігівський ультрамарафонець із ДЦП Максим Ус втратив сина, дружині загрожує ампутація ноги. Уси потрапили під обстріл, снаряд впав поруч з будинком, передає "Суспільне Чернігів".

Родина заховалася від обстрілу в коридорі квартири, потім всі перебігли у під’їзд, думали, там безпечніше. Про них зняли сюжет журналісти "Суспільного".

Родина ультрамарафонця потрапила під артобстріл. Син загинув. Дружину поранено. Вона наразі потребує евакуації.

Трагедія сталася 16 березня. Максим з дружиною шукали безпечне місце для сина пересидіти обстріл, в хлопця був аутизм. З коридору квартири вийшли у під’їзд. Вхідні двері не захистили їх від осколків.

Двері вибило вибуховою хвилею, осколки полетіли в під’їзд, де переховувалися Уси.

«Було темно, почув як моя дружина кричить. Я зрозумів, що відбулося, включив налобний ліхтарик, дивлюся отут лежить дитина і пляма крові», - згадує спортсмен.

Двоє чоловіків на руках виносили людей з розбомблених будинків. Травмованих несли до швидких. 10-річного Дмитра одразу повезли на операцію.

Дмитро помер в реанімації через тиждень. Його мамі Євгенії просто зараз потрібна термінова евакуація з міста і операція. Інакше може втратити ногу. Максим шукає спосіб вивезти її з Чернігова.

Нагадаємо, ворог відійшов з населеного пункту Сновськ, знищивши міст через р. Снов.

На Сіверському напрямку противник, силами визначених підрозділів зі складу Центрального воєнного округу, наступальних дій не проводив. Зосередив зусилля на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів.

За даними Генерального штабу ЗСУ, російські війська продовжують готуватись до наступу.

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