"Його слова лунали світом": Байден написав статтю про Зеленського для культового журналу

"Його слова лунали світом": Байден написав статтю про Зеленського для культового журналу

Президент США Джо Байден написав текст у TIME про Володимира Зеленського, який, до того ж, увійшов до рейтингу 100 найвпливовіших людей 2022 року.

Впливовий журнал TIME оприлюднив список сотні найвпливовіших людей світу. Серед них і український лідер Володимир Зеленський, текст про якого написав чинний президент США Джо Байден.

Про це йдеться на сайті TIME.

Байден написав короткий текст про українського президента Зеленського, наголосивши на його стійкості та хоробрості.

"Коли Володимир Путін розпочав свою жорстоку війну проти України і українцям потрібен був їхній лідер, слова Володимира Зеленського лунали світом: "Президент тут". У президенті Зеленському народ України має лідера, який гідний їхньої хоробрості та стійкості, оскільки громадяни всієї країни — власники магазинів і солдати, кравці та водії вантажівок — ведуть боротьбу за свої домівки та свою свободу. Щоразу, коли ми говоримо, я чую в голосі президента Зеленського рішучість людини, яка глибоко вірить у свій обов’язок перед своїм народом і щодня має відповідальність вести свою націю у цю темну й важку годину", - пише Байден.

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Президент США зауважив, що країни вільного світу, натхненні прикладом Зеленського. Світові лідери стали більш згуртованими, рішучими та цілеспрямованими.

"За підтримки США, наших союзників та партнерів він (Зеленський. - Ред.) залишив свій слід в історії та довів світові, що Україна існуватиме довго, а її народ зрештою матиме демократичне майбутнє, якого він так довго бажав", - додав очільник Білого дому.

Крім того, до сотні найвпливовіших людей світу поточного року за версією американського журналу Time потрапив не лише президент України Володимир Зеленський, а й головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Найвпливовіших людей світу розподіляли за шістьма категоріями: "Митці", "Новатори", "Титани", "Лідери", "Кумири" та "Новачки". Зеленський і Залужний потрапили до категорії "Лідери".

Нагадаємо, що Зеленський розповів, яким буде світ, якщо людство "проґавить поворотний момент" і не зупинить РФ.

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