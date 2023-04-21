"Його вчасно прибрали": експерт пояснив, чому терористу Гіркіну вдалося вціліти

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому російському військовому злочинцю, учаснику російської збройної агресії проти України в Криму і на Донбасі Гіркіну вдалося вціліти.

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.ua.

За словами експерта, Гіркін зміг вчасно організувати оборону Донецька своїми силами, коли вийшов із Краматорська і Слов’янська.

"Його пропустило в Донецьк тодішнє наше керівництво. Він організував оборону Донецька і після цього він передав повноваження, я не пам'ятаю кому, а він відійшов убік, і його більше не було чути ніде. Потім він з’явився, коли починається возня навколо тристоронньої контактної групи, що Росія наполягала на виконанні Мінських домовленостей, їх нереально було виконати", - розповідає Жданов.

Далі Гіркін, за словами експерта, почав критикувати нерішучість командування.

"Коли російські війська вторгалися в Україну та захоплювали території, Гіркіна теж не було чути. Він рупор. Це ж не просто так. Він рупор певної частини офіцерського складу. Як кажуть, якщо зірки запалюють, значить це комусь треба, тому його вчасно прибрали. У Франції казали, що революція спочатку породжує героїв, а потім вона сама їх страчує. Всім героям французької революції рано чи пізно повідрубували голови або повісили. Так само і тут", - додає Жданов

Він розповідає і про свідків, яких ліквідували, зокрема, серед них - польові командири.

"Вони можуть багато розповісти про те, хто віддавав накази, які саме, де і скільки людей було вбито. Живі свідки нікому не потрібні. Тому їх всіх і ліквідували”, - резюмує експерт.

Зазначимо, що Служба безпека України повідомила про підозру колаборанту та пропагандисту Ігореві Дусю, який публічно заперечує існування української державності. У 2014 році він був радником російського терориста Гіркіна (Стрєлкова), а тепер позиціонує себе як “православний публіцист”.

Водночас російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) накинувся зі звинуваченнями на ватажка ЧВК "Вагнер" Євгена Пригожина, після того, як він закликав припинити війну проти України, оскільки "цілі спецоперації були досягнуті".

Читайте також: