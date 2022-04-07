Йому було лише 20 років: у боях за Маріуполь загинув боєць, який у Мережі зачарував усіх українок

Захисник витягував друзів, які потрапили під обстріл окупантів.
У Маріуполі загинув 20-річний український воїн, який віддав життя, рятуючи друзів, які потрапили під обстріл російських окупантів.
Про це повідомив один з бойових товаришів полеглого захисника.
Побратим, який повідомив про загибель бійця, пообіцяв помститися російським окупантам за його смерть.
"Ярослав "Махач". Витягував друзів, які потрапили під обстріл. Одного разу в розмові ти сказав, що не хочеш, щоб тебе оплакували і сумували, якщо щось трапиться. Ми не будемо плакати брат, ми помстимемося! Ти справжній чоловік, воїн та герой. Людина, яка завжди усміхалася і приходила на допомогу в будь-якій ситуації без користі для себе", - написав побратим.
У Мережі українці висловлюють співчуття у зв'язку із загибеллю бійця і згадують його як щиру і добру людину. Ось, що знайомі пишуть про українського захисника:
- "Ти був одним із кращих людей, яких я знав, якщо не найкращим! Простим, добрим, веселим і просто людиною, яка завжди прийде на допомогу в будь-якій ситуації. Я знав тебе значно краще, аніж інші і тому я не буду сумувати. Тому що знаю, що ти не хотів, щоб хтось лив сльози, коли тебе не стане. Ти був справжнім ВОЇНОМ! І помер СПРАВЖНІМ ГЕРОЄМ!".
- "Ми не будемо плакати брат, ми будемо мстити! Ти справжній чоловік, воїн і герой. Людина, яка завжди посміхалася і приходила на допомогу в будь-якій ситуації без користі для себе".
- "Досі не віриться, що ти став ангелом. Хочу, щоб це був сон Вічна пам‘ять. Ти назавжди в наших серцях. Ти казав робити все на максимум і вірити в світле майбутнє (боляче від того, що уже це все буде без тебе). Спи спокійно Наш Герой".
- "У нього закохались так багато дівчат країни, що це ніби втрата знайомої людини".
- "Він витягував друзів, які потрапили під обстріл… До війни в нього було життя. У нього були плани на майбутнє. Він хотів просто жити! Вільно жити у своїй Незалежній державі! Вічна слава герою".
Як свідчать світлини у Мережі, український боєць займався боксом. На усіх відео він веселий і життєрадісний.
Останній свій пост в Instagram він присвятив майбутній перемозі України у війні, яку розв'язала Росія:
"Нехай навіть кам'яні гори розплавляться у вогні битв, але жодні орди не поставлять нас на коліна. Непереможені й у смерті, зійдемо чоловіками до могили".
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