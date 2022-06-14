Йому було лише 24 роки і він завжди був відчайдухом: у боях під Ізюмом загинув відомий активіст Ратушний

Під час бою під Ізюмом загинув відомий громадський діяч Роман Ратушний.

24-річний воїн воював у складі 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" як розвідник. Окупанти вбили його 9 червня.

Про це повідомили у ГО "Захистимо Протасів яр", яку очолював Ратушний.

Роман доєднався до захисту України від першого дня повномасштабного вторгнення РФ. Спершу він брав участь у боях під Києвом, а потім у складі 93-ї бригади звільняв Тростянець, воював на Сумщині та під Ізюмом.

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Загинув 9 червня під час виконання бойового завдання. 5 липня Роману мало виповнитись 25 років.

"Важкі дні... Підтвердилась страшна новина…Ромчик був кращим з нас, відчайдухом, який завжди був першим в будь-якому бою і ніколи не проявляв страху. Так сталося, що в його останньому бою, він був в розвіддозорі в складі бойової групи і загинув під час виконання бойового завдання", – йдеться в повідомленні.

Відомо, що ще у 15 років Ратушний брав участь у Революції Гідності, був громадським активістом.

"Попри цю важку втрату ми продовжимо справу Романа, ми будемо змінювати і розбудовувати наше суспільство, нашу країну, ми продовжимо боротися за Велику Соборну Україну. Чим більше росіян ми вб’ємо зараз, тим менше росіян доведеться вбивати нашим дітям", – додали в ГО.

Про дату похорон буде повідомлено пізніше.

Як повідомлялося, у бою на заводі "Азовсталь" загинув поет Сергій Скальд.

Нагадаємо, Арестович вперше назвав загальну кількість втрат України у війні.

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