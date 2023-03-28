Данілов розповів, де перебуває полковник "Купол" після інтерв'ю WP

Секретар РНБО запевнив, що у званні комбата 46-ї бригади після його інтерв'ю The Washington Post не понижували.

Секретар РНБО Олексій Данілов спростував інформацію, що командира батальйону 46-ї бригади Анатолія із позивним "Купол" зняли з посади після інтерв'ю The Washington Post.

Про це Данілов сказав в ефірі Radio NV.

"Це суцільна брехня. Ніхто "Купола" у званні не понижував. Не треба розповсюджувати те, що не відповідає дійсності. Полковник "Купол" казав, що треба готувати військових більш ретельно до того, як вони з’являються на фронті. Йому на сьогодні надана така можливість. (...) Ніхто його з армії не прибирав, у званні його не понижував. Він займається на сьогодні підготовкою наших хлопців, щоб вони мали можливість чинити спротив нашому ворогу", — повідомив Данілов.

Нагадаємо, за словами "Купола", те, що потрапило до статті The Washington Post – лише частина того, що він сказав під час інтерв'ю. Анатолій Козел "Купол" сказав, що виклад інтерв'ю The Washington Post виявився зовсім іншим за змістом, ніж те, що комбат хотів донести до людей.

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