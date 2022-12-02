Йому відірвало ногу, лікарі рятують руку, а він мріє про картоплю на салі: історія незламності українського бійця

45-річний Андрій був волонтером у розбитому Харкові, а від літа на фронті на Донеччині.

У Дніпрі рятують військового, що втратив ногу під час мінометного обстрілу, нині медики рятують його руку, що дуже постраждала під час ворожої атаки. Боєць не втрачає оптимізму, йдеться в ТСН.

Втратив праву ногу, ліва - переламана, а праву руку рятують лікарі. Сорока п’ятирічний Андрій оговтується після тяжкого поранення.

Він п’ять років працював водієм у Харкові. Коли втратив роботу після повномасштабного вторгнення, батько двох дітей став волонтером у розбомбленому рідному місті, возив їжу та ліки військовим та цивільним жителям. Каже, що просився до війська, та взяли лише в серпні. Він боронив позиції на Донеччині, коли стався черговий мінометний обстріл.

“Така сіра доба. Приїхала до нас машинка наша і привезла їжу, газовий балон, БК. Ми забрали їжу, як чую свистить. Чую, точно моя. То тільки встиг кинути все і трошки присісти. Яую, що прямо на мене летить. І хоч падай, хоч не палай - вже було без варіантів. Я стояв, одна нога була підломана, крутилась, а ця взагалі трималась на чомусь”, - розповідає про пережите боєць.

Його скривавленого та ще двох поранених побратимів вивезли з-під обстрілу. Численні операції позаду, попереду ще не одна. Медики кажуть, роблять усе можливе, аби врятувати бійців, - попри загрозу знеструмлень. “Нам життя не дає змоги бути шокованими. Нам треба працювати. Саме був момент, що привезли бійця з кульовим пораненням живота і хірурги його оперували під генераторами під час блекауту”, - пригадують лікарі.

Андрій готується до чергової операції для відновлення руки і вже має перелік бажань.

“Жареної картоплі на салі. А більше всього хочеться обійняти родину. Все дає сили. Насамперед те, що мене чекають вдома. Друге - те, що живий. Третє - в нас такий дружній колектив. І доктор "красавчік”, - сміється боєць.

Він мріє побачитися з родиною, хоча і не зізнався ще про своє поранення. Двоє синів та дружина чекають на нього у рідному Харкові. Андрій вірить, що його боротьба за Україну була недаремною, його діти житимуть у вільній країні.

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