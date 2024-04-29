Йшла пішки 10 км: 98-річна бабуся врятувалась з окупованої частини Очеретиного – відео

На Донеччині 98-річна жінка пішки вийшла з окупованої частини Очеретиного. Лідія Степанівна під обстрілами подолала близько 10 км, двічі падала – але будь-що прагнула дістатися вільної української території. Підрозділ поліції "Білі янголи" спільно з військовими доставили жінку до пункту допомоги, їй надали всю необхідну допомогу, зараз вона перебуває у відносній безпеці.

Про це повідомила поліція Донецької області.

Будинок, який Лідія Степанівна будувала власними руками, зруйнувала окупаційна армія Росії, а її рідні – зазнали поранень. Рятуючись від окупантів, жінка, якій пішов 98-й рік, здійснила неможливе.

Як розповіли правоохоронці, бабуся весь день йшла без їжі та води, декілька разів падала без сил і, як вона каже, "засинала". Жінка трималася на двох палицях. У розпал боїв пенсіонерка дивом залишилась живою та неушкодженою.

Надвечір втомлену бабусю побачили на дорозі військові та передали групі поліції "Білий Янгол". Поліцейські відвезли жительку в шелтер для евакуйованих, де про неї піклуються.

"Я ту війну пережила і цю війну переживаю. Залишилась без нічого. Але я своєю Україною на ногах вийшла", - каже жінка.

Поліція також знайшла родичів Лідії Степанівни, які змогли евакуюватись до Костянтинівки.

Нагадаємо, 88-річний Іван Вівсяник розповів, як вийшов з Очеретиного та про знущання окупантів.

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