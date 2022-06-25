"Йшли незвані "туристи" тай заблукали": українська розвідка знищила окупантів і зняла це на відео

"Йшли незвані "туристи" тай заблукали": українська розвідка знищила окупантів і зняла це на відео

Українські розвідники з групи К2 54-ї окремої механізованої бригади ліквідували групу російських окупантів у Мар’їнці Донецької області, які проходили поміж житлових будинків.

На опублікованому українськими захисниками відео видно, як російські військові прогулюються населеним пунктом і раптово отримують кількох ударів з повітря.

Про це повідомили в К2 54-ї ОМБр на своїй офіційній Facebook-сторінці 25 червня.

"Продовжуємо показ вояжу незваних "туристів" в пішому порядку по вулицях міста Мар'їнка Донецької області. Йшли незвані "туристи" тай заблукали. Хлопці з розвідувальної групи К2 за допомогою не менш відомої бригади екскурсоводів вирішили допомогти "туристам" обрати маршрут руху, але не вийшло. І попали "туристи" на веселий концерт", – йдеться в повідомленні українських захисників.

Нагадаємо, напередодні українські військові опублікували відеозапис, на якому зафіксована ліквідація російського окупанта за допомогою удару з бойового літака.

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