Йшли святити паски: росіяни у ніч на Великдень на Миколаївщині вбили 18-річну дівчину та 17-річного хлопця

Підлітки тривалий час були в евакуації, проте повернулись додому.

У Миколаївській області в ніч на Великдень росіяни вбили 18-річну Вікторію В. та 17-річного В'ячеслава Г. Вони разом йшли освячувати паски, коли розпочався російський ракетний удар.

Про це повідомляє Меморіал.ua.

Росіяни у ніч проти 16 квітня ракетами атакували місто Снігурівку та довколишні населені пункти Миколаївщини. Вночі хлопець та дівчина разом йшли святити паски у селі Василівка. Там окупанти поцілили по зруйнованому раніше магазині. Підлітки загинули на місці трагедії, всього за 50 метрів від храму.

На останньому відео дівчина збирала великодній кошик та раділа святам

18-річна Вікторія навчалась у місцевій школі. Після закінчення 11 класу вступила до Вищого професійного училища суднобудування у Миколаєві. Вона хотіла стати кухарем. На початку війни дівчина з родиною евакуювалась до Чернівців, де працювала, щоб допомагати матері та бабусі. Коли обстрілів поменшало, родина повернулась на Миколаївщину.

"Коли Миколаївщину почали менше обстрілювати, повернулися додому. Останні два тижні Вікторія жила у Павлівці, а церква поруч – у Василівці", – розповіла тітка Тетяна.

Тетяна також пригадала останнє відео від племінниці, на якому вона усміхнена збирала великодній кошик.

Хлопець на початку війни евакуювався, проте мріяв про повернення додому

Іншого загиблого звати В'ячеслав. Хлопець навчався в 11 класі місцевої школи. Він разом з Вікторією йшли до сусіднього села, щоб освятити паски. Наприкінці березня 2022 року родина хлопця виїхала з Миколаївщини у Хмельницьку область, проте він дуже мріяв повернутись додому.

"Коли почалася війна, я говорила Славі, щоб їхав до мене в Італію. А він відмовлявся, казав: "Може, приїду на канікули". Він не хотів залишати батька. Після звільнення з окупації терен Миколаївщини вони повернулися додому – там родина, друзі", - згадує його тітка.

В'ячеслава та Вікторію поховали на місцевому кладовищі 18 квітня. На місце їхньої загибелі та на кладовище невинних жертв російської агресії і досі приносять квіти.

Нагадаємо, 16 квітня, о 02:20 ворожого ракетного обстрілу зазнала Снігурівська громада. Російські окупанти били з С-300, загинули двоє підлітків.

Також ніч проти вівторка, 18 квітня, армія Російської Федерації атакувала іранськими безпілотниками Миколаївську область. Ворог вдарив по об'єктах інфраструктури.

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