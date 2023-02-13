Йшли у наступ: полковник СБУ розповів про знищення великої колони військової техніки РФ під Вугледаром

Окупанти зігнали багато бронетехніки, щоб залякати ЗСУ.

Народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко розповів, що під Вугледаром ЗСУ розбили російську колону, яка штурмувала українські позиції.

Про це він сказав у коментарі "Еспресо".

Роман Костенко повідомив, що росіяни тривалий час берегли свою техніку та намагались штурмувати позиції ЗСУ піхотою, проте напередодні вони вирішили влаштувати прорив та підігнали під Вугледар багато техніки. Оскільки поля біля міста заміновані, колона техніки окупаційної армії рухалась дорогою. ЗСУ вчасно помітили росіян та підтягнули артилерію й резерви.

"Росія втратила багато живої сили та техніки після поразки під Вугледаром. ЗСУ розбили велику колону, знищено танковий батальйон армії РФ", - повідомив полковник СБУ.

Костенко додав, що росіяни планували налякати ЗСУ великою кількістю своєї бронетехніки та змусити оборонців України відступити, проте отримали потужну відповідь.

Провал росіян під Вугледаром: що відомо

Днями російські окупанти розпочали наступ на місто Вугледар Донецької області, проте зазнали поразки. За даними нідерландського OSINT-проєкт Oryx, окупанти лише за три дні наступу втратили під Вугледаром та Авдіївкою 103 одиниці військової техніки, включно з 36 танками.

Також Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що провал під Вугледаром підірвав віру росіян у здатність розпочати новий великий наступ.

Міністерство оборони України "потролило" очільника окупаційного відомства Росії Сергія Шойгу, який запевняє, що бойові дії окупантів у районі Вугледара йдуть успішно. Наші захисники опублікували відео удару по колоні російської бронетехніки, яка намагалася штурмувати місто.

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