Йшли з автоматами на танки: у МВС пообіцяли з'ясувати причини загибелі бійців тероборони у Херсоні 

У Херсоні 1 березня російські терористи з танків розстріляли 17 воїнів територіальної оборони. Українські захисники до кінця бороли з росіянами, хоча зі зброї мали лише автомати. У МВС пообіцяли встановити, чому так сталось.

Про це в етері "Радіо Свобода" сказав перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

Як відомо, 1 березня на початку окупації Херсона у місті росіяни з танків розстріляли 17 херсонців, які були бійцями територіальної оборони. Зі зброї у захисників були лише автомати. Єнін зазначив, що МВС встановить, чому так сталось.

"У перші дні широкомасштабної російської агресії події розвивалися дуже швидко, але я впевнений, що в подальшому буде час дуже детально розібрати роль і місце кожного бійця, кожного командира, хто які накази віддавав, або навпаки, не віддавав", - сказав Єнін.

Перший заступник міністра закордонних справ додав, що СБУ вже повідомила підозри своїм колишнім співробітникам, яких підозрюють у роботі на окупантів. Він додав, що схожі розслідування будуть і щодо працівників інших силових структур Херсонщини.

Звільнення окупованого Херсона

Російська окупаційна армія на початку березня 2022 року захопила український Херсон. У листопаді воїни ЗСУ після успішного контрнаступу звільнили єдиний обласний центр, який від початку війни вдалось захопити Росії.

Місцеві жителі розповідають, що в часи окупації в Херсоні було пекло. Там російські загарбники катували містян через відмову співпрацювати.

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