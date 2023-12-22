Йшло "полювання": Данілов розкрив деталі знищення трьох ворожих бомбардувальників Су-34

Олексій Данілов зауважив, що полювання на російські літаки відбувалося тривалий проміжок часу.

Військові Збройних сил України тривалий час "полювали" на російські винищувачі-бомбардувальники Су-34, які створювали проблеми для Сил оборони на Південному напрямку.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі "Українського радіо" 22 грудня.

"Ми одразу отримали звіт (про знищення літаків РФ силами української ППО - ред.), розуміємо, про що йдеться. Зараз можна відкрити невеличку таємницю, що полювання на них тривало довгий проміжок часу", - сказав він.

Секретар РНБО зазначив, що саме ці літаки заважали й створювали небезпеку для українських воїнів.

"Я щиро вітаю усіх, хто брав у цьому участь. Перфектний результат", - резюмував Данілов.

Що передувало

Нагадаємо, українські оборонці знищили три російські бомбардувальники Су-34 на півдні України у п'ятницю, 22 грудня.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що знищення на півдні трьох ворожих бомбардувальників Су-34 – блискуча операція, яку спланував командувач Повітряних сил Микола Олещук. "Такого давно не було. Су-34 давно не потрапляв у нашу позитивну статистику", – наголосив Ігнат.

У результаті сьогоднішнього знищення трьох ворожих "сушок" загинули і деякі окупанти.

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