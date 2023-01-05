Йтимуть в атаку чи стрілятимуть у спину росіянам: білоруський журналіст - про армію своєї країни

Ілля Добротвор припускає, що "за всіма оцінками, білоруська армія не є боєздатною".

Білоруська армія не готова до реальних бойових дій і не має мотивації воювати через погану зарплату.

Таку думку в ефірі FREEДОМ висловив головний редактор видання "Белорусская правда" Ілля Добротвор, коментуючи загрозу вторгнення з Білорусі.

Він припускає, що "за всіма оцінками, білоруська армія не є боєздатною".

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"Якщо порівнювати зарплату навіть у мирний час військовослужбовця російської армії і білоруської, то вона відрізняється на порядок. Якщо росіяни вмирають, грубо кажучи, за 1 000 євро, то який сенс білоруським офіцерам вмирати за 100 євро? Відповідно, як заплатять — так і навоюють. І якщо росіяни будуть бігти в атаку, то білоруси будуть іти", — вважає Добротвор.

На його думку, Путін не розраховує на білоруських військових як на бойову силу. Йому вигідна Білорусь як плацдарм для завдання повітряних ударів по території України.

"Гадаю, що Путін і його наближені прекрасно розуміють, що білоруським військовим і загалом білорусам вони не можуть довіряти. ...Вони (білоруси. – Ред.) стрілятимуть в спину", — упевнений журналіст.

Загроза вторгнення з Білорусі: останні новини

Нагадаємо, що білорусів викликають до військкоматів "для уточнення облікових даних". За інформацією Головного управління розвідки, РФ розташувала ядерну зброю у Криму та Білорусі.

2 січня стало відомо, що Білорусь та Росія щонайменше до 8 січня подовжили навчання регіонального угруповання військ "Союзної держави".

На думку Олега Жданова, з Білорусі ворог зможе знову напасти, коли там буде 5-7 дивізій, тобто 50-70 тисяч людей з технікою. Але поки що стільки сил окупанти там ще не зібрали.

Білоруський опозиціонер, радник Світлани Тихановської Франак Вячорка вважає що диктатори Лукашенко і Путін не готові кидати білоруських військових на війну в Україні, адже бояться протестів.

Військовий експерт Михайло Самусь вважає, що росіяни і білоруси будуть прости імітувати загрозу наступу, але попереджає про загрозу прориву ворожих ДРГ на північному напрямку.

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