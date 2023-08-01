ЮНЕСКО оновила список пошкоджених РФ культурних пам'яток в Україні: 274 об'єкти (фото)

Міжнародна організація ЮНЕСКО станом на 26 липня 2023 року підтвердила пошкодження 274 культурних об’єктів в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії. У списку – 117 релігійних об’єктів, 27 музеїв, 98 будівель, що представляють історичний та/або художній інтерес, 19 пам’ятників, 12 бібліотек, 1 архів.

Про це йдеться на сайті ЮНЕСКО.

Міжнародна організація проводить попередню оцінку збитків, завданих культурним цінностям, шляхом перехресної перевірки повідомлень про інциденти з кількох надійних джерел.

"ЮНЕСКО також розробляє разом зі своїми партнерськими організаціями механізм незалежної скоординованої оцінки даних в Україні, включаючи аналіз супутникових знімків, відповідно до положень Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року", – йдеться у повідомленні.

Найбільше пошкоджень культурних об'єктів зафіксували у Донецькій (78 об'єктів), Харківській (55 об'єктів), Київській (38 об'єктів) та Луганській (33 об'єкти) областях.

Донецька область

Донецький академічний обласний драматичний театр у Маріуполі, Свято-Георгіївський скиту у селі Долина, храм Казанської ікони Божої Матері в місті Мар'їнка, Маріупольський краєзнавчий музей, Будинок культури в Лимані, мечеть Аль-Кадар у Бахмуті, Будинок культури в Нью-Йорку.

Донецький академічний обласний драматичний театр у Маріуполі. / Фото: ЮНЕСКО

Харківська область

Постраждали: Будинок "Слово" у Харкові, Харківський національний академічний театр опери та балету, Меморіал Голокосту "Дробицький Яр", Свято-Вознесенський кафедральний собор в Ізюмі, Меморіал жертв тоталітаризму, Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди у Сковородинівці, Половецькі кам'яні баби (9-13 століття) в Ізюмі, Куп'янський краєзнавчий музей та інші пам'ятки.

Київська область

Іванківський історико-краєзнавчий музей, Георгіївська церква у Заворичах, погруддя Тараса Шевченка та пам'ятник Архангелу Михаїлу в Бородянці, дерев'яна церква Різдва Пресвятої Богородиці, Музей Ханенків у Києві, Національний музей Тараса Шевченка у Києві, Свято-Троїцька церква (1909-15 рр.).

Луганська область

Пошкоджено такі культурні пам'ятки як будівля колишніх казарм Содового заводу (1895 року побудови) у Лисичанську, Ісламський культурний центр "Бісмілля" у Сєвєродонецьку, Залізничний вокзал Попасної, збудований у 1878-93 роках, Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр у Сєвєродонецьку.

Херсонська область

Успенська церква в Бериславі, Херсонський академічний обласний театр ляльок, Будинок-музей Поліни Райко в Олешках, Будівля колишньої німецької гімназії у Високопіллі.

Успенська церква в Бериславі на Хнрсонщині. / Фото: ЮНЕСКО

Повний перелік пошкоджених росіянами культурних пам'яток в Україні можна подивитись за посиланням.

Нагадаємо, 29 липня до Одеси прибула місія ЮНЕСКО, щоб оцінити збитки ударів ракетами РФ.

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