Юрист пояснив, у яких випадках можна відмовитися від повістки і чи покарають за це

Юрист пояснив, чи можуть військовозобов'язані чоловіки відмовитись від повістки і чи передбачена відповідальність за це.

Для відмови у отриманні повістки повинен мати конкретні причини.

Про це заявив юрист Ростислав Кравець, пишуть Факти.

Фахівці радять ретельно ознайомитись та уважно перечитати повістку, яку вам хочуть вручити. Саме інформація на ній є, якщо вона вказана з помилкою, є підставою, щоб відмовитися від повістки.

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Відмовитись від повістки можна, якщо у документі вказані неправильні його дані або за умови, що її вручає не уповноважена для цього особа - якщо повістку дає представник ТРО чи поліції, громадянин має право відмовитись.

Також відмовитися від повістки громадянин має право, якщо на ній немає печатки військкомату/підпису військового комісара. Варто враховувати, якщо у заповнені повістки було виявлено помилку і ви відмовляєтеся від підписання, співробітник військкомату повинен скласти акт про відмову від отримання (у присутності свідків).

"Як таких правил вручення повісток немає. Є лише правило, що повістку повинна вручати уповноважена військкоматом особа, тобто представники ТРО чи поліції не можуть просто ходити та вручати ці повістки. Це має робити особа, уповноважена військкоматом (центр комплектування та соціальної підтримки), яка вручатиме відповідні повістки", – зауважує юрист.

Повістка обов'язково повинна містити такі дані: ПІБ; рік народження та адресу призовника; місце роботи; вид повістки; дату, час та адресу, коли й куди необхідно з’явитися; назву органу, печатку, підпис, прізвище, ім’я та по батькові керівника військкомату.

Відповідальності за відмову від повістки з поважних причин не передбачено. Однак, штраф можуть виписати у випадку, якщо особа порушила правила військового обліку. Громадянин має право оскаржити його в місцевому суді, якщо буде доведено, що особа правил обліку не порушила, відповідальності не буде.

Тобто, після відмови та складання акту, справу передають на розгляд керівникам центру комплектування, який може стягнути штраф від 850 до 1 700 гривень за порушення правил військового обліку.

Нагадаємо, чоловікам можуть дозволити їхати за кордон за умови щомісячного внеску на ЗСУ. Подробиці тут.

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