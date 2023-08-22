Юрист розвіяв топ-7 міфів, кого не мобілізують: що варто знати військовозобов'язаним

Сім найпоширеніших міфів про мобілізацію, в які вірять українці.

Адвокат Роман Сімутін розповів топ-7 міфів про мобілізацію.

Чи має підставу для відстрочки розлучений одинокий батько? Чи завжди її має батько трьох дітей? Чи законне вручення повісток через родичів? Про це Сімутін сказав у своєму youtube-каналі.

Міф 1

Багато ухилянтів вважають, що, якщо розлучитися з дружиною і у рішенні суду пропишуть, що неповнолітня дитина проживає з батьком – тоді військовозобов'язаний не підлягає мобілізації.

За словами адвоката, ще пів року тому ТЦК вважало це підставою для умовного надання статусу чоловіка, який самостійно виховує дитину віком до 18 років. Наразі це не працює.

"ТЦК вимагає рішення суду про позбавлення матері батьківських прав або встановлення факту самостійного виховання дитини", – каже Сімутін.

Міф 2 – повістка родичам

Адвокат наголосив, що повістка вважається належно врученою, якщо її дали військовозобов'язаному особисто в руки.

Міф 3 – розлучений біологічний батько трьох дітей не підлягає мобілізації

"Є чітка вимога закону. (Мобілізації не підлягає чоловік. – Ред.) на утриманні якого перебуває троє і більше дітей. Ключове слово – утримання. Якщо ви не сплачуєте, або у вас є заборгованість по аліментах, ви підлягаєте мобілізації. А відстрочку матиме якраз чоловік, який одружився з вашою колишньою дружиною", – зазначив адвокат.

Міф 4 – "ТЦК створений незаконно"

"Міф 4 – ТЦК створений незаконно, вручення повістки не приймаю і тому подібне. Навіть коментувати такі дурниці не хочу", – каже Сімутін.

Міф 5

За словами адвоката, досить поширений міф про інвалідність та непридатність до армії.

Сімутін пояснив, що в Україні існує МСЕК (медико-соціальна експертна комісія) та ВЛК (військово-лікарська комісія), і мають різні критерії оцінки придатності: МСЕК може встановити другу групу інвалідності, а ВЛК визнати придатним до служби.

Він наголошує, що незалежно від групи інвалідності чоловік може проходити службу виключно в добровільному порядку, навіть якщо ВЛК вважає вас придатним.

Міф 6 – про студентів та людей з інвалідністю

Студенти, люди з інвалідністю теж можуть отримати повістку.

"Для того, щоб вас не притягнули до відповідальності, повинні мати з собою документи, що підтверджують наявність відстрочки для мобілізації", – зазначає адвокат.

Міф 7 – бронювання

Сімутін повідомив, що багато хто думає, що якщо підприємство оформляє на людину бронь і їй вручили повістку, то можна спокійно йти в ТЦК і тоді вас не мобілізують. Але це не так.

"Мобілізують. І таких випадків безліч. Вам потрібно дочекатися офіційного підтвердження бронювання", – наголосив адвокат.

Нагадаємо, що обов'язком кожного військовозобов'язаного українця є захист своєї країни. Повістка – не автоматичний квиток на війну, а насамперед – уточнення військово-облікових даних.

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