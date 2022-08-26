Юристи нагадали, що загрожує в разі ігнорування повістки

Поки в Україні йде дискусія щодо можливого розширення списку категорій чоловіків, яким можно виїжджати за кордон, на вулицях міст триває видавання повісток.

Багато з тих, хто отримав повістку, цікавляться запитанням – яке покарання загрожує, якщо не з’явитися до центру комплектування.

"Дуже багато залежить від того, чи уповноважена особа вручала повістку та як проходив цей процес. Якщо все було зроблено правильно, а людина не з’явилась, то за це в першу чергу передбачена адміністративна відповідальність", - повідомив ТСН.ua юрист Ростислав Кравець.

Згідно із Кодексом України про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про мобілізацію передбачено покарання у вигляді штрафу від 1700 до 3400 грн.

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"Але, якщо людина вже була в військкоматі, пройшла медкомісію, потім отримала повістку, якою викликається для прибуття в частину, а по факту не з’явилась, то в такому випадку передбачена кримінальна відповідальність за ухилення", - розповів нам Ростислав Кравець.

В законодавстві є низка кримінальних статей, які передбачають позбавлення волі за ухилення від служби. Наприклад, стаття 336 ККУ передбачає від 3 до 5 років позбавлення волі. Своєю чергою, суди під час розгляду таких справ можуть призначити обвинуваченому іспитовий термін для виправлення.

Також адвокат нагадує, що якщо людина, яка отримала повістку вдруге протягом року та не з’явилась, може бути покарана більш суворішим штрафом. Згідно зі статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення штраф в такому випадку може дорівнювати 5100 грн.

Нагадаємо, в Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ діє воєнний стан та відповідно загальна мобілізація, згідно із якою військовозобов'язані громадяни, а це чоловіки віком від 18 до 60 років, не мають права виїжджати за кордон.

Радник Офісу президента України Олексій Арестович розповів, чи дозволять чоловікам під час воєнного стану виїжджати за кордон.

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