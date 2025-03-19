Юристи роз'яснили, що робити, якщо без підготовки відправляють на передову

Мобілізація призводить до того, що багато чоловіків без достатнього військового досвіду опиняються на передовій. Підготовка або відсутня, або проводиться у скорочені терміни, що ставить під загрозу не лише їхнє життя, а й ефективність виконання бойових завдань. Важливо розуміти, як діяти в таких ситуаціях і які є правові механізми для захисту своїх інтересів.

Про це розповідають юристи.

Згідно із законодавством, кожен мобілізований українець має пройти військову підготовку перед тим, як вирушити на передову. Підготовка включає фізичні тренування, освоєння військової тактики та спеціалізовані навчання відповідно до бойових завдань. Це допомагає військовослужбовцям швидше адаптуватися до умов служби та ефективно виконувати бойові завдання.

Згідно з наказом Міністра оборони України № 232, мобілізовані військовослужбовці забезпечуються необхідними речами перед відправленням на передову. До обов’язкових предметів, які надаються солдатам, належать взуття, спецодяг, спорядження, контейнери для зберігання та інше необхідне для виконання бойових завдань обладнання.

Якщо мобілізований солдат не пройшов належну підготовку перед відправленням на передову, він має право захищати свої права, подавши рапорт командуванню. Згідно з постановою КМУ № 560, військовозобов’язані, які не проходили військову службу раніше, повинні бути направлені на базову загальновійськову підготовку до спеціальних навчальних центрів перед тим, як вирушити на бойові завдання.

У випадку, коли рапорт не приймається, солдат може звернутися зі скаргою до вищого командування, як-то оперативне командування або Генеральний штаб. Крім того, гарячі телефонні лінії дозволяють реєструвати звернення і розглядати їх належним чином. Важливо розуміти, що відправка на передову без належної підготовки, навчання чи спорядження порушує правила.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що юристи роз’яснили, коли працівники ТЦК можуть затримати чоловіка для мобілізації, і які кроки слід вжити, щоб захистити свої права в такій ситуації.

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