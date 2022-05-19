Юрій Горбунов про майбутню співпрацю з росіянами: "Це буде справжня зрада"

Український ведучий та продюсер Юрій Горбунов поміркував, чи зможуть коли-небудь російські артисти продовжити заробляти в Україні.

Як зізнався знаменитість у програмі ЖВЛ, особисто він буде категорично проти.

"Якщо це хтось зробить, то це буде справжня зрада. У нас що, немає акторів? Є! У нас просто акторам не завжди була можливість грати, тому що всі головні ролі грали росіяни. Здавалося б, що кожен фільм без росіянина в головній ролі приречений на невдачу. Але це, як виявилося, не так. У нас є кому грати і я не бачу жодної причини запрошувати їх грати в кіно. Навіть, коли потім будуть зніматися фільми про війну і треба буде грати росіян", – поділився артист.

Юрій Горбунов про співпрацю з "москалями": "Це буде справжня зрада!"

Також знаменитість розповів, чи виходили на зв'язок за час повномасштабної війни його друзі та колеги з Росії. Як зазначив Горбунов, йому писали з РФ, втім, ведучий не відповідає на ці повідомлення.

"Є версія, що не всі росіяни погані. Можливо… Але у мене немає моральної та фізичної сили, щоб відповідати: "Так, у нас все нормально". У нас не нормально. І це все відбувається завдяки тому, що вони мовчали, нічого не робили. Українці ж не мовчали… Одна революція, друга. Коли нам щось не подобається – ми виходимо. А коли їм щось не подобається… 140-мільйонна держава злякалася одного виродка і тепер ми в своїй країні маємо через нього війну, а вони говорять: "Мы вне политики". Все в политике. Немає жодного росіянина, який би не був винен у цій історії. Жодного", – заявив продюсер.

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов пригадав перший день повномасштабної війни. Сім'я на власні очі бачила вибухи.

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