Юрій Горбунов розповів, як і де їх з Осадчою та дітьми застала війна

Юрій Горбунов розповів, як і де їх з Осадчою та дітьми застала війна

Відомий український ведучий та шоумен Юрій Горбунов пригадав події 24 лютого, коли Путін розпочав повномасштабну війну проти України.

У ту ніч знаменитість разом із зірковою дружиною Катериною Осадчою та їхніми синами, перебували вдома під Києвом.

У програмі ЖВЛ продюсер поділився, що з вікна спальні подружжя видно базу ПВО. Перша ракета прилетіла туди о 04:30. Пара прокинулася від того, що їхній будинок трусився.

"Говорили, що може початися війна… Але всеодно, це не приходить тобі в голову, коли це відбувається просто зараз. Відкриваємо штори – там клуб диму, причому він якийсь грибовидний, що нас найбільше приголомшило. Діти прокинулися, молодший ще взагалі нічого не розумів, а Іван почав плакати. Ми Івана на руки, знову дивимося у вікно і на наших очах друга ракета туди влітає. Беру до рук телефон, а там вже давно всі пишуть SMS: "Прокидайтеся, війна почалася", – пригадав Горбунов.

Телеведучий додав, що у нього досі відчуття, ніби та ніч – дурний сон.

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Знаменитість поділився, що вони з Осадчею одразу ухвалили рішення вивезти дітей подалі. Сім’я переїхала до батьків Катерини, а це неподалік Василькова. Втім, коли і там почали над головою літати літаки без пізнавальних знаків, тоді Юрій вирішив вивезти рідних ближче до Західної України.

Зірка також розповів, як переживає розлуку з дружиною та дітьми.

"Дуже складно. Я мрію, щоб ми всі разом зібралися вдома, зробили вечерю, повечеряли і я на ніч купав дітей. Це те, що залишається з нашого мирного життя і за чим ти сумуєш", – зізнався він.

Нагадаємо, відома співачка Ріанна вперше стала мамою. Артистка народила сина.

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