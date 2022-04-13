Юрій Горбунов заговорив про можливе усиновлення дитини, батьки якої загинули під час війни

Ведучий та продюсер поділився, що говорить про війну 5-річному сину.

Сьогодні до "Сніданку з 1+1" долучився ведучий "Голосу країни", шоумен та кінопродюсер Юрій Горбунов. Він розповів, як змінилась його професійна діяльність після повномасштабного вторгнення Росії. Наразі він активно займається волонтерством, долаючи тисячі кілометрів, та підіймає дух українських вояків.

"Я вже почуваюсь професійним водієм, ми іноді добу проводимо за кермом. Ноги та руки затікають, але треба рулити. Наша громадська організація "Спілка підприємців кіно та телеіндустрії", туди входить близько 20 активних людей, робить масштабну роботу. За останній час передана величезна кількість касок, бронежилетів, медикаментів… Ми вже зібрали два медичних автомобілі, повністю наповнених усім необхідним для наших бійців, на черзі третій, який піде на Донбас…", - прокоментував ведучий.

Юрій Горбунов займається волонтерстовм / пресслужба каналу "1+1"

Волонтерською діяльністю команда займається в перервах між концертами, які роблять по всій Україні. Юрій Горбунов виступає разом з іншими популярними українськими акторами та співаками для солдатів, які прийшли з передової на ротацію. Вони говорять, що саме концерти дозволили їм за останній час усміхнутися.

"Наші воїни отримують такий заряд енергії. Зараз трохи легше з координуванням концертів, оскільки усі направлення дає Міністерство оборони. Іноді той заряд, який і нам йде від хлопців та їхня віра у нашу перемогу, потім не дає заснути. Вони роблять з нами селфі та обіймаються. Говорять: ми чекали такої миті, щоб розслабитися та забути про все, хоча б на годину-півтори. Звичайно такі речі перевертають душу. Ти розумієш, наскільки важлива кожна людина в нашій країні. Кожен воїн, який тримає гвинтівку, або кожний артист, що тримає гітару", - зазначив Горбунов.

Юрій Горбунов про Спілку підприємців теле- та кіноіндустрії та спілкування з військовими

За словами ведучого, на концертах воїни відмовляються говорити про війну та мріють про виступи артистів вже у мирний час.

Про війну ведучий разом зі своєю дружиною Катериною Осадчою дізнався в перші години вторгнення: перший вибух вони почули неподалік свого будинку вже о 4:30 24 лютого. Говорить, що старший син пари – 5-річний Іван наразі сприймає події як "щось у нашій країні сталось".

"Ми намагались йому пояснити, що це така тимчасова біда в нашій країні, яку ми всі переживемо. На щастя, він у свої 5 років ніколи не грався ні автоматами, ні пістолетами. У нас серед іграшок немає дитячої зброї. І йому це ніколи не було цікаво… ми навіть коли їздили на море, я пропонував йому придбати водяний пістолет, а він не захотів. Зараз, коли він дивиться у телевізор, то говорить "Тату, а чого це так все сталось? Хто це так з нами зробив?". Ми кажемо, що це поганий дядя, якого скоро, ми сподіваємось, не стане і настане мир", - розповів ведучий в ефірі "Сніданку з 1+1".

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / instagram.com/kosadcha

Горбунов розуміє, що попереду країну чекає відбудова, яку робитиме весь український народ разом. Проте наголошує: потрібно буде всиновлювати та вдочеряти дітей наших земляків, які залишились без батьків. Ведучий не виключає, що можливо на такий крок піде і його родина: "Це буде на плечах всіх українців. І ми теж про це думаємо".

Щодня на глядачів "Сніданку з 1+1" очікують поради від профільних спеціалістів, оперативна інформація та свіжі новини про Україну, включення зірок та інше. У такий складний для країни час, поки весь український народ став на захист рідної землі, команда ранкового проєкту знайшла можливість бути поруч зі своїми глядачами та підтримувати їх у найскладніших обставинах.

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