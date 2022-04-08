Юрій Горбунов займається волонтерством і допомагає купувати карети швидкої медичної допомоги

Актор займається волонтерством.

Продюсер, ведучий 1+1 Юрій Горбунов від початку повномасштабної війни в Україні у соцмережах активно розповідає своїм підписникам та всьому світу, що коїться в країні.

Телеведучий неодноразово закликав світових лідерів закрити небо над Україною, намагався достукатися до російських зірок, аби вони теж повідомляли правду на своїх акаунтах.

Також Горбунов веде активну волонтерську діяльність та допомагає українцям і фізично, і морально, і матеріально.

Нещодавно у своєму Instagram Юрій розповів, що разом з колегами, гумористами із ШОУЮРИ та авторами "Скаженого весілля" і "Скажених сусідів" відвідав українських воїнів, аби трохи відволікти захисників піснями і гумором від війни.

Українські артисти / пресслужба каналу "1+1"

Горбунов зазначив, що планує і далі їздити з концертами, щоб хоч трішки піднімати їм моральний дух.

Найближчі заплановані виступи відбудеться вже незабаром. Звісно, дати й міста не анонсують з міркувань безпеки, оскільки ворог може їх вичислити і цим скористатися. Зараз, як всім відомо, заборонено показувати обличчя воїнів, тому вже після перемоги України, Юрій пообіцяв опублікувати фото захисників, для яких й проводяться ці концерти.

"Це концерти, які організовуються за ініціативи президента України, називаються "Культурний Фронт". Ми робимо їх з артистами розмовного жанру. Також періодично долучаються різні співаки - був Дзідзьо, Світлана Тарабарова, планується Оля Полякова, Ольга Цибульська. Концерти проводимо і для Збройних Сил України, і для тероборони, і для волонтерів. Плануємо концерти для лікарів і для тих, хто зараз у шпиталях", - зазначив ведучий.

Українські артисти / пресслужба каналу "1+1"

Крім цього, Горбунов разом зі своїми колегами-друзями активно допомагає на волонтерських пунктах, де потрібна фізична сила переносити різні важкі коробки, з гуманітарною допомогою.

Юрій Горбунов займається волонтерстовм / пресслужба каналу "1+1"

Юрій Горбунов не тільки є ведучим та продюсером, він також входить до складу Громадського об'єднання "Спілка підприємців кіно та телеіндустрії". Під час війни це об'єднання допомагає збирати кошти для придбання машин швидкої медичної допомоги.

Карета швидкої допомоги / пресслужба каналу "1+1"

"Наша громадська організація "Спілка підприємців кіно та телеіндустрії" у мирний час співпрацювало з Хмельницькою обласною державною адміністрацією і з її головою Сергієм Гамалієм. Зараз вони мають запити, куди потрібні карети медичної допомоги. Ми їх у цьому підтримуємо - збираємо кошти за кордоном, купуємо авто, перевозимо їх в Україну та передаємо нашим військовим. Вчора ми вручили другу медичну машину. Перша 10 днів тому поїхала на фронт в сторону Чернігова, ця теж поїде у тому напрямку. Через тиждень плануємо передати третю медичну карету. Наразі збираємо кошти на четверту. Ми завжди з радістю готові допомогати", - прокоментував Горбунов.

Юрій Горбунов займається волонтерстовм / пресслужба каналу "1+1"

Продюсер неодноразово у своїх соцсторінках дякував всім, хто допомагає наблизити день перемоги. Звертався до воїнів із ЗСУ, які зараз боронять українську землю. Горбунов наголосив, наші захисники приклад для цілого світу, як віддано потрібно захищати свою Батьківщину. Ведучий впевнений, що українські воїни неодмінно увійдуть в новітню історію нашої країни!

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