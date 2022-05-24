Юрій Ткач зі сльозами на очах розповів про своїх друзів, які загинули на війні

Актор студії "Квартал 95" Юрій Ткач поділився сумними новинами.
До слова, артист ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вступив до лав тероборони, аби захищати країну від окупантів. Там Ткач зустрів нових друзів.
В інтерв'ю Славі Доміну актор розповів, що життя двох його друзів забрала війна. Коли Ткач розповідав це, то не міг стримати сліз, а клубок у горлі заважав йому говорити.
"На тій території, де у нас була самооборона, де ми організовувалися, зараз приїхали вже два хлопці, ми скидалися на похорон. Завтра буде похорон", - поділився сумними новинами артист.
Нагадаємо, про те, що Юрій Ткач вступив до сил територіальної оборони ЗС України, стало відомо 27 лютого. Артист захищав Київ від окупантів.
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