Юсов про атаки на кораблі РФ: "Це все припиниться, коли окупанти залишать нашу землю"

Після ураження дронами танкера і десатного корабля росіяни більше не можуть почуватися у безпечі.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в етері телемарафону.

"Тривають заходи, які є прямими наслідками вторгнення і окупації рашистів. Вони думали, що буде працювати їм на користь флот, Військово-морські сили. В сучасних умовах він видається не таким вже невразливим для менших, але сучасніших засобів. Тому окупанти не можуть почуватися в безпеці на всій території, на суходолі, на українському окупованому морі. Звичайно, все це припиниться, коли окупанти залишать нашу територію, і суверенітет України буде відновлено", - сказав він.

Юсов також повідомив технічні наслідки для цих суден.

"Давайте про "Оленегорський горняк" і попередні удари по катерах. З технічної точки зору, найближчим часом відновити цей великий десантний корабль буде для ворога досить проблематично. Це конструкція, яка робилася не на території сучасної Російської Федерації, і пошкодження там дуже значні. Найближчим часом ми цього "Оленегорського горняка" не побачимо. Але зрозуміло, що в них є ще інші судна. Тим самим "неопізнаним плаваючим об'єктам" ще є над чим працювати. Ми говоримо, звичайно, про військові цілі", - додав він.

Нагадаємо, морські дрони атакували базу флоту РФ - пошкоджено десантний корабель "Оленегорский горняк". Сьогодні, 5 серпня, дрони пошкодили танкер, який перебував під санкціями США. Про всі подробиці читайте у новині.

Читайте також: