Юсов про брехню Путіна та "добровольців": "Записує на війну рекрутованих "зеків"

Російський диктатор Путін та його оточення звикли брехати. Як приклад, інформація щодо втрат російських окупантів на війні, яку розв’язала РФ проти України.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив представник ГУР України Андрій Юсов.

За його словами російське суспільство цікавлять точні дані про втрати окупантів на фронті.

"Приблизно ми можемо говорити про такий порядок, але, звичайно, Путін... і люди, схожі на нього, не говорять правду, навіть коли можуть це зробити, просто звичка така зникла, атрофувалася. Тому краще би він озвучував цифри ліквідованих і знищених рашистів, і втрати особового складу... армії окупантів в Україні. Я думаю, що ця цифра набагато більше би зацікавила, в тому числі, мешканців так званої РФ", - зазначив представник ГУР.

А також Юсов спростував інформацію стосовно добровольців. У ГУР зазначили, що справжніх добровольців надзвичайно мало. І всі вони були знищені ще в перші хвилі повномасштабного вторгнення.

"Ця інформація не відповідає дійсності, це брехня... Записувати в добровольці рекрутованих "зеків"... може тільки хворий розум російського диктатора або його безсовісні "говорящі" представники... Коли люди за якісь несплачені кредитні заборгованості, або аліменти, або штрафи змушені подаватися до війська - навряд чи їх можна назвати добровольцями... Що стосується добровольців справжніх - їх надзвичайно мало. Власне, перші хвилі були, ось вони закінчилися і здебільшого успішно утилізовані, знищені українськими Силами безпеки й оборони", - сказав Юсов.

Нагадаємо, що Путін нафантазував, скільки контрактників долучилося до армії.

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