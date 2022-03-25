Ювелірна робота: ЗСУ знищили техніку росіян, яка сховалась біля житлових будинків

ЗСУ опублікували відео ліквідації російського металобрухту.

ЗСУ ліквідували ще одну ворожу техніку російських окупантів. Загарбник "припаркував" свій металобрухт поблизу житлових будинків, проте українські захисники його знайшли та знищили.

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Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Де б ти не ховався, ворог, - ми тебе бачимо! Ювелірна робота сил спротиву Сіверщини по ворогу. Все буде Україна Разом до перемоги", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ продовжують фіксувати факти злочинної діяльності російського військово-політичного керівництва, систематичного порушення міжнародного гуманітарного права, норм щодо гуманного ставлення під час війни.

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