Ювелірна точність: Залужний показав роботу артилеристів ЗСУ з британської гармати L119 (відео)

Воїни знищили ворожий станковий протитанковий гранатомет "Спис" разом з боєприпасами до нього.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний показав за роботою українських артилеристів, які знищують російських окупантів з британської гармати L119.

Відповідний пост був опублікований на офіційній сторінці Валерія Залужного.

На відео показано, як українські воїни знищили ворожий станковий протитанковий гранатомет "Спис" разом з боєприпасами до нього.

"Бойове завдання у виконанні наших артилеристів за допомогою британської гармати L119. Знищили ворожий СПГ-9 "Спис" разом із боєкомплектом. А також пошкодили ворожий міномет 2В9 "Волошка", написав Залужний.

Нагадаємо, раніше речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий повідомив, що росіяни удвічі зменшили кількість атак на позиції українських захисників у бахмутському районі.

Крім того, ми раніше інформували, що робота українських захисників по Кінбурнській косі на півдні є продуктивною, зокрема, ворог вже відчуває там "снарядний голод" та зменшує кількість обстрілів з цього напрямку.

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