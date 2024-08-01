"Ювелірне застосування": Коваленко розповів, як F-16 вплинуть на ситуацію на фронті

F-16 може однаково ефективно знищувати як повітряні, так і сухопутні, і навіть морські цілі.

Повідомлення про прибуття першої партії F-16 в Україну спровокували хвилю розмов про те, як американські винищувачі можуть змінити перебіг бойових дій в Україні. Про те, на якій ділянці фронту використання F-16 буде найефективнішим, розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

Експерт зазначив, що зараз окупанти найактивніше намагаються наступати на Торецько-Покровському напрямку, сконцентрувавши у цьому районі угруповання військ із найвищим ударним показником.

"Концентрація таких сил і засобів дозволила російським військам на Покровському напрямку мати найглибше просування. З 31 липня 2023 року по 31 липня 2024 року росіяни просунулися на 21 км углиб Донецької області на Покровському напрямку або по 60 метрів на добу. Цей поступ складно назвати проривом, обвалом оборони чи чимось подібним. Але все ж таки виникає питання, чи зможуть F-16 зупинити це просування?", - пише військово-політичний оглядач.

За словами Коваленка, основним допоміжним елементом просування російських окупаційних військ на Покровському напрямку є керовані авіаційні бомби (КАБ). Насамперед тому, що у Сил оборони України немає озброєння, яке ефективно б їм протидіяло.

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Росіяни щодня використовують до сотні КАБів, стирають за їх допомогою цілі села і потім успішно проводять штурмові операції на руїнах. Складність протидії КАБам полягає в тому, що їхній запуск здійснюється бойовими літаками поза зоною ураження української ППО малого та середнього радіуса дії, за 40-50 км від лінії бойового зіткнення. А потім бомба може планувати на відстань до 70 км, перетинаюти лінію фронту та вражаюти цілі в українському тилу.

У такій ситуації F-16 можна було б використовувати як частину системи ППО, зокрема, застосовуючи ракети класу "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM, останні модифікації яких можуть збивати цілі на відстані 150-180 км. Тобто F-16 зможуть знищувати носії КАБів ще на підльоті до місця скидання бомб.

Коваленко зазначає, що попри актуальність такого застосування F-16, насамперед вони призначені для "цілком іншого театру бойових дій".

"Коли говорять про застосування F-16 у зоні бойових дій, то насамперед згадують про найбільш гарячі точки. Торецько-Покровський напрямок, Краматорський та інші. Але мені здається, що це не зовсім правильний підхід. Не обов'язково, щоб F-16 були одразу направлені в епіцентр бойових зіткнень, оскільки їхня початкова невелика кількість говорить про більш точкове, ювелірне застосування. І мені це більше нагадує перше використання HIMARS", – підкреслив Коваленко.

Експерт нагадав, що перші чотири установки HIMARS, отримані у червні 2022 року, називали "краплею в морі", яка не зможе нічого змінити.

"Але, вже через 4 місяці російські війська втекли з правого берега Херсонської області, опинившись у нестерпних умовах, завдяки системній, точковій роботі HIMARS по виключно цій ділянці. Так само F-16 можуть бути використані на окремо взятому театрі бойових дій, завдяки своїй багатофункціональності виконуючи різноманітні завдання", – пояснив Коваленко.

За його словами, F-16 мають на озброєнні не тільки ракети "повітря-повітря" для ураження бомбардувальників Су-34, а й плануючі керовані бомби AGM-154 Joint Standoff Weapon великої дальності, крилаті ракети AGM-158 JASSM, а також протикорабельні ракети AGM-119.

"Тобто F-16 може на окремо взятій ділянці бойових дій однаково ефективно знищувати як повітряні, так і сухопутні, а також морські цілі", — підкреслив експерт.

Коваленко вважає, що ЗСУ вже підготували ділянку бойових дій для ефективного застосування всіх можливостей F-16 – і це Крим. 2023 року звідти "утік" флот, на початку 2024-го було паралізовано ППО великого радіусу дії, а останні місяці в Криму системно знищують тактичну авіацію та аеродроми.

"Можливо, у 2025-му F-16, як свого часу і HIMARS будуть розподілені та закріплені за кожним із плацдармів, але поки що цей багатофункціональний винищувач буде застосовуватися максимально обережно, точково, ювелірно" – підсумував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, військові експерти оцінили, чого чекати на фронті з появою F-16. За словами Ігоря Романенка, винищувачі, пілоти та техперсонал спочатку мають пройти період адаптації, тому одразу змін на фронті ми не побачимо.

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