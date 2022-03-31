Ювелірний удар: українська артилерія розтрощила техніку окупантів, яку ті ховали серед будинків (відео)

Залужний показав відео точного артилерійського удару по російській техніці.

Українські військові завдали надзвичайно точного ракетного удару про російській військовій техніці, яку окупанти сховали поряд із житловими багатоповерхівками.

Про це свідчить відеозапис, який опублікував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у мережі 31 березня.

"Ювелірна робота української артилерії по військах РФ, які ховають свою техніку у житлових районах з мирним українським населенням", – йдеться у підписі на відео.

На кадрах видно, як майстерно окупанти припаркували свою техніку у невеличкому дворі кількох багатоповерхових житлових будинків. Проте українські війська не тільки зафіксували цю техніку, а й завдали настільки точного удару по ній, що не зачепили жодного будинку.

Нагадаємо, 31 березня в Пентагоні повідомили, що російські війська можуть зосередити свої авіаудари на чотирьох напрямках: Київ, Ізюм, Чернігів та зона проведення ООС.

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