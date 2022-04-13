Ювілей: зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗСУ збили 300 ворожих цілей від початку війни

Цілями Повітряних Сил є: літаки, вертольоти, БпЛА, крилаті та балістичні ракети.

12 квітня 2022 року на Сході та Півдні України, де найбільше здійснює авіанальоти російська авіація, спостерігалась не надто сприятлива погода для виконання завдань. Тож інтенсивність польотів ворожої авіації була низькою.

Про це у повідомленні у Facebook інформує командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Втім це не завадило зенітним ракетним військам Повітряних Сил Збройних Сил України вразити ворожий штурмовик Су-25! А це – 300-та ювілейна поітряна ціль зенітних ракетних військ, збита із початку широкомасштабного вторгнення рашистів в Україну!", - йдеться у повідомлені.

Цілями ЗРВ Повітряних Сил є: літаки, вертольоти, БпЛА, крилаті та балістичні ракети.

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"Так тримати! Смерть окупантам!", - резюмують українські військові.

Як повідомлялося, у ніч проти 12 квітня російські окупанти ракетами вдарили по Дніпропетровщині. Атаки з повітря завдали по Синельниковському району на межі Запорізької та Донецької областей. Одна ракета влучила в старий млин, унаслідок в будівлі вибило вікна і пошкодило дах. Другу ракету збили над полями. В обох випадках обійшлося без постраждалих.

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