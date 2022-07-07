Ювілейний 25 раз: ЗСУ знову "вдарили" по російській техніці у Чорнобаївці - Арестович

На місці події вже понад годину триває пожежа та детонація ворожих боєприпасів.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

"Знаю, знаю, воно вже не так, як раніше, але про ювілейний раз незручно промовчати. Чорнобаївка, 25-й. Вогневе ураження по скупченню ворожої техніки о 14:23. Станом на 15.37 триває горіння та детонація БП", - повідомив Арестович.

Нагадаємо, 3 липня ОК "Південь" повідомляло про знищення російської техніки біля Чорнобаївки.

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