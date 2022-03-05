Южно-Українська АЕС працює у штатному режимі, радіаційний фон у нормі

Южно-Українська АЕС працює у штатному режимі, радіаційний фон у нормі

Ситуація на станції та у місті-супутнику спокійна.

Станом на ранок 5 березня 2022 року Южно-Українська атомна електростанція працює у штатному режимі.

Про це повідомила представниця пресслужби АЕС Наталія Карташова.

"На 8 годину 5 березня об'єкти Южно-Української атомної станції працюють у штатному режимі. Зауважень до роботи обладнання і персоналу немає", - сказала вона.

Карташова додала, що радіаційний фон перебуває у межах природних значень. Ситуація на станції та у місті-супутнику спокійна.

Як повідомлялось, Запорізьку атомну електростанцію в ніч проти 4 березня обстріляли росіяни. У зв'язку з цим МАГАТЕ терміново проведе перевірку АЕС в Україні. Планується провести перевірку і в зоні ЧАЕС.