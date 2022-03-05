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Южно-Українська АЕС працює у штатному режимі, радіаційний фон у нормі

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Южно-Українська АЕС працює у штатному режимі, радіаційний фон у нормі

УНІАН

Ситуація на станції та у місті-супутнику спокійна.

Станом на ранок 5 березня 2022 року Южно-Українська атомна електростанція працює у штатному режимі. 

Про це повідомила представниця пресслужби АЕС Наталія Карташова.

"На 8 годину 5 березня об'єкти Южно-Української атомної станції працюють у штатному режимі. Зауважень до роботи обладнання і персоналу немає", - сказала вона.

Карташова додала, що радіаційний фон перебуває у межах природних значень. Ситуація на станції та у місті-супутнику спокійна.

Як повідомлялось, Запорізьку атомну електростанцію в ніч проти 4 березня обстріляли росіяни. У зв'язку з цим МАГАТЕ терміново проведе перевірку АЕС в Україні. Планується провести перевірку і в зоні ЧАЕС.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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