11 лютого 2021 року в Рівненській області з кранів текла біла вода / Pexels

Від 24 березня у Чернігові вводиться обмеження під час розливання прісної води

Від 24 березня у Чернігові вводиться обмеження під час розливання прісної води

Тепер кожна особа зможе отримати по 10 літрів прісної води.

Комунальники Чернігова продовжують доставляти питну воду в усі райони міста, але з кожним днем робити це значно важче.

Через вторгнення ворожого війська кількість води обмежена. Про це повідомляється в Telegram-каналі Суспільне Чернігів.

Щоб уникнути дефіциту прісної води, Чернігіводоканал прийняв рішення видавати воду в обмежених кількостях.

“На жаль, кількість ємностей для підвезення питної води обмежена. Через це, з метою соціального захисту населення міста, починаючи від 24 березня вводиться обмеження при роздачі питної води”, – пишуть представники комунальних служб.

За новими правилами, одна особа зможе отримати 10 літрів води. Треба зазначити, що наразі це вимушений захід соціального захисту населення. Тож влада міста сподівається, що містяни з розумінням поставляться до цього тимчасового обмеження.

Нагадаємо, що окупанти підірвали міст, яким доставлялася гуманітарна допомога до міста Чернігів.

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