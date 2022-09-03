"З 300 в живих лишилося 72": п'яний окупант скаржиться дружині на втрати піхоти - перехоплення розвідки

Російський військовий зазначив, що перебуває у Донецькій області, і тішиться, що вижив.
П'яний російський окупант розповів дружині по телефону про втрати особового складу. Він сказав, що із 300 піхотинців в живих лишилося 72, інші або 200, або 300.
Відповідну розмову перехопило Головне управління розвідки Міноборони України.
Російський військовий зазначив, що перебуває у Донецькій області.
Окупант зізнається, що напився, і тішиться, що вижив.
Обережно, на відео ненормативна лексика, 18+
#ГУРперехоплення ‼️"С ТРЁХСОТ В ЖИВЫХ ОСТАЛОСЬ 72. ОСТАЛЬНЫЕ ЛИБО 300, ЛИБО 200" Військовий рф, знаходячись в Донецькій області, в стані алкогольного сп'яніння розповідає про втрати особового складу.Опубліковано Головне управління розвідки Міністерства оборони України Субота, 3 вересня 2022 р.
Нагадаємо, Збройні сили України відбили ворожі атаки в районах семи населених пунктів на Донеччині та знищили техніку ворога.
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