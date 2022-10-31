З 55 ракет збили 45: Зеленський подякував ЗСУ за захист України під час масштабних обстрілів

Президент України Володимир Зеленський розповів, що російські терористи в понеділок, 31 жовтня, випустили по Україні 55 крилатих ракет. ЗСУ збили 45.

Про це український лідер сказав під час свого традиційного звернення до українців.

"Більшість обʼєктів, які терористи визначили собі за мішені вдалося врятувати. Тільки за цей ранок терористи застосували для масованого удару 55 крилатих ракет, і з них 45 збито. Я дякую за цей результат всім командуванням Повітряних сил "Південь", "Північ", "Захід" та "Схід" та усім підрозділам Сил оборони, які задіяні для захисту нашого неба. Плюс сьогодні збито ще чотири російські вертольоти, три ударні КА-52 та 1 Мі-8. Звичайно, ми надалі будемо посилювати нашу протиповітряну оборону, але вже зараз на кожні 10 влучань терористам доводиться витрачати мінімум вчетверо більше ракет. Ще гірші показники у Росії по дронах, зокрема, і по тих, які поставили їм спільники з Ірану", - сказав президент.

"Росія випустила 55 ракет: із них 45 - збито" Зеленський звернувся до українців

Ракетний обстріл України 31 жовтня

Російські терористи 31 жовтня вкотре атакували Україну ракетами. Вибухи пролунали на енергетичній інфраструктурі України. Через це на певний час Запоріжжя, Харків та Київ та інші регіони залишилися без електропостачання.

Також ракета, якою окупанти бомбардували Буковину, впала в Молдові. Через це обурені жителі Молдови зауважили, що російська ракета була дуже близько до молдовського кордону. Люди також звинуватили Молдову у нейтралітеті.

Начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов розповів, що Росія, не маючи успіхів на фронті, намагається тиснути на Україну, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі.

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