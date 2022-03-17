"З 9 запланованих не спрацював лише один": Верещук розповіла про результати роботи гумкоридорів за 17 березня

"З 9 запланованих не спрацював лише один": Верещук розповіла про результати роботи гумкоридорів за 17 березня

Через обстріли не спрацював коридор для гуманітарної допомоги з міста Харкова до міста Вовчанськ.

З 9 запланованих на 17 березня 2022 року гуманітарних коридорів спрацювало 8.

Про це повідомила віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у відеозверненні.

Ірина Верещук розповідає про результати роботи гуманітарних коридорів 17 березня

"Донецька область: з міста Маріуполь виїхали майже 800 приватних автомобілів, люди також виходять з міста пішки. Станом на зараз до міста Запоріжжя вже доїхало більше 2000 людей, але потік не припиняється. Разом з тим, для всіх, хто виїхав із Маріуполя, організовано тимчасові пункти допомоги в Бердянську. Також завтра такі пункти почнуть діяти і в місті Мангуш. Всіх людей, які йдуть пішки, будуть довозити з Мангуша до Бердянська", - зазначила вона.

За словами віцепрем'єрки, колона автобусів з бензовозом, яка сьогодні була відправлена із Запоріжжя до Бердянська, була зупинена на російському блокпості у селищі Василівка і продовжить рух по маршруту лише завтра вранці.

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"Також завтра зранку з міста Запоріжжя буде відправлено по маршруту ще 10 автобусів, які забиратимуть маріупольців до Бердянська", - сказала вона.

Водночас не спрацював коридор у Харківській області. Через обстріли не спрацював коридор для гуманітарної допомоги з міста Харкова до міста Вовчанськ.

"Ми продовжуємо працювати над узгодженням маршрутів для доставки гуманітарної допомоги до всіх оточених і заблокованих міст", - резюмувала Верещук.

Своєю чергою президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер пообіцяв активізувати організацію евакуації мирного населення з «гарячих точок» України та доставку гуманітарних вантажів.