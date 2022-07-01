З артилерії та мінометів: протягом доби окупанти безперервно обстрілювали прикордоння Чернігівщини

З артилерії та мінометів: протягом доби окупанти безперервно обстрілювали прикордоння Чернігівщини

Протягом доби, 30 червня, прикордоння Чернігівщини майже постійно піддавалося обстрілам з території Росії.

Втрат серед особового складу та техніки немає.

Про це "Суспільному" повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.

Також читайте Окупанти обстріляли з кулеметів та мінометів дві громади на Сумщині

Зокрема, зранку зафіксували артилерійський обстріл в районі Михальчиної Слободи Новгород- Сіверського району.

Пізніше з артилерії накрили територію біля села Колос теж на Новгород-Сіверщині.

Вдень прослуховувалися 10 вибухів, попередньо з РСЗВ, на напрямку Скачок (Росія) – Блешня.

Потім артобстріл зафіксували в районі села Карповичі. Пізніше знову прослуховувалися 4 вибухи з великокаліберної ствольної артилерії на напрямку Скачок (Росія) – Блешня.

Ввечері зафіксували 10 вибухів з міномету на напрямку Курковичі (Росія) – Леонівка. Водночас росіяни здійснили 6 вибухів з міномету на напрямку Ломаківка (Росія) – Миколаївка.

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні знову вдарили ракетами по прифронтовому Миколаєву. Ворог влучив по підприємству – там минулося без жертв, а ще одну ракету збила ППО.

Мапа боїв на 127-й день повномасштабного вторгнення

Читайте також: