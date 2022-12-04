З артилерії, танків, мінометів: окупанти 46 разів обстріляли Херсонщину

Минулої доби, 3 грудня, окупанти гатили по Херсонщині 46 разів, під ураженням - житловий фонд та інфраструктура міста.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Через атаку на Херсонщину одна людина загинула, ще двоє отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"Російські окупанти 46 разів обстріляли територію Херсонщини. Ворог гатив з артилерії, танків, мінометів, РСЗВ по мирних населених пунктах області", - уточнив він.

Ярослав Янушевич зазначив, що росіяни вчергове завдали вогневого ураження по житлових кварталах Херсона: "Є влучення в приватні та багатоквартирні будинки, також пошкоджено й іншу цивільну інфраструктуру міста".

Нагадаємо, пізно ввечері 2 грудня російські військові знову обстріляли Херсон. Пошкоджені електромережі, як наслідок місто залишилося без світла. Ремонтні бригади приступили до відновлення мереж.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Херсон та звільнені території області повертаються до нормального життя. Щотижня з'являється більше зв'язку, світла, газу. А 2 грудня у місті запрацювала трансляція українського телемарафону "Єдині новини".

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