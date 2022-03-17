З Авдіївки та Вугледара вдалося евакуювати понад 200 людей - голова Донецької ОДА

З Авдіївки та Вугледара вдалося евакуювати понад 200 людей - голова Донецької ОДА

Серед евакуйованих - 42 дитини.

Сьогодні, 17 березня, з Авдіївки та Вугледара вдалося евакуювати 209 людей.

Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.

"Продовжуємо організовано евакуювати цивільних із прифронтових міст", - зазначив він.

За словами Кириленка, сьогодні вивезли у безпечне місце 209 людей: 183 з Вугледара (зокрема 36 дітей) та 26 з Авдіївки (зокрема 6 дітей).

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 22-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, Київ, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 17 березня від рук росіян загинули вже 108 дітей.

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