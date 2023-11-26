З Авдіївки виїжджають все менше людей - Барабаш повідомив, скільки не евакуюються

Ворог ще більше обстрілює евакуаційну дорогу та застосовує FPV-дрони.

В Авдіївці зменшилася кількість місцевих жителів, які хочуть евакуюватися. Наразі в місті перебуває 1336 людей.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

Водночас, за словами Барабаша, евакуація триває, однак зменшилася кількість тих, хто бажає виїхати.

"Сьогодні, не дивлячись ні на що, нам вдалося вивезти з міста чотири людини. Станом на зараз в місті залишаються 1336 людей. На завтра трохи більше людей планується евакуювати. Будемо дивитися на безпекову ситуацію", - зазначив Барабаш.

Він також зазначив, що три групи волонтерів допомагають людям виїжджати з міста.

До Авдіївки завозять продукти харчування, резервів яких наразі вистачає. Натомість чисту воду доставляють лише для об’єктів критичної інфраструктури та волонтерського пункту, а забезпечити нею містян поки немає можливості. Люди використовують воду зі свердловин, бо іншого варіанту немає.

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