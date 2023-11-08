З Авдіївського коксохіму евакуювали останніх співробітників, на заводі все ще залишаються цивільні

З Авдіївського коксохімічного заводу 7 листопада евакуювали останніх 16 співробітників, які забезпечували його консервацію.

Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, пише "Суспільне".

Проте на заводі все ще залишаються цивільні.

"У єдиному вцілілому сховищі підприємства залишаються ще 17 містян, які відмовляються від евакуації", - зазначив він.

Як розповідав Барабаш, військо РФ накопичує сили та готується до третьої хвилі масованих атак, підтягує і людей, і техніку.

Нагадаємо, окупанти намагаються взяти Авдіївський коксохімічний завод, вони постійно його штурмують.

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