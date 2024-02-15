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З автоматами Калашникова та у радянській формі: в Маріуполі окупанти готують дітей до війни (фото)

З автоматами Калашникова та у радянській формі: в Маріуполі окупанти готують дітей до війни (фото)

Фото: Маріупольська міська рада

Вже неодноразово до шкіл приходили російські окупанти, щоб провести так звані “уроки мужності”.

У Маріуполі окупанти готують дітей до війни. В місцевій школі №26 пройшов захід організований “Юнармією”. Одягнуті у радянську форму активісти вчили маріупольських школярів користуватися “автоматом Калашнікова”. Також агітували приєднуватися до юнармійського руху. 

Про це пише Маріупольська міська рада. 

У повідомленні йдеться, що вже неодноразово до шкіл приходили російські окупанти, щоб провести так звані “уроки мужності”. Таким чином вони  намагаються нав'язати культ ненависті та війни маріупольським дітям.  І це після того, що їм довелося пережити у блокадному місті.

Фото: Маріупольська міська рада / ©
Фото: Маріупольська міська рада
Фото: Маріупольська міська рада / ©
Фото: Маріупольська міська рада
Фото: Маріупольська міська рада / ©
Фото: Маріупольська міська рада

Нагадаємо, 13 лютого у тимчасово окупованому Маріуполі прилетіло по розташуванню російських окупантів.

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