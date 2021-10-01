З автоматом Калашникова і в бронежилеті бойовик “ЛНР” утік від терористів: відео допиту

З автоматом Калашникова і в бронежилеті бойовик “ЛНР” утік від терористів: відео допиту

Молодий чоловік вийшов на позиції українських військових поблизу Попасної на Луганщині.

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовослужбовцями Збройних Сил затримали на лінії розмежування бойовика так званої “ЛНР”.

Про це повідомили у п’ятницю, 1 жовтня, в пресслужбі СБУ.

Озброєний автоматом Калашникова і в бронежилеті молодий чоловік вийшов на позиції українських військових поблизу Попасної на Луганщині. Він розповів, що був мешканцем цього міста, а в 2014 році разом із батьком, який був активним учасником незаконних збройних формувань, виїхав на окуповану територію.

Через два роки, після досягнення повноліття, він уклав контракт із так званою “народною міліцією ЛНР” і розпочав “службу” в “6-му окремому мотострілковому козачому полку імені отамана Платова” на різних посадах, зокрема брав участь у збройному опорі підрозділам сил АТО/ООС.

“Бойовик надав свідчення слідчим СБУ. За його словами, він розчарувався в ідеях терористичної організації та вирішив повернутися у рідне місто. Іншого варіанту, як втекти під час чергування у нього не було”, - сказано у повідомленні.

Затриманому оголосили про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) Кримінального кодексу України. На час досудового слідства він перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, на окупованій частині Луганщини з 1 жовтня відновиться дія режиму комендантської години.

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